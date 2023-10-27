Депутаты Сургута оценили итоги решения проблемы самостроев за три года

В Сургуте за последние три года демонтировали 15 самовольных построек, одну из которых пришлось сносить за средства из бюджета. Об этом стало известно на заседании комитета Думы города по и нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

По словам заместитель начальника контрольного управления администрации Сургута Максима Салия, всего в реестре числилось 58 таких построек. Чаще всего властям удается разыскать собственников и потребовать демонтировать объект за свой счет. Благодаря этому удалось сэкономить 27 миллионов бюджетных рублей за три года.

На сегодняшний день по 18 постройкам ведутся судебные тяжбы, по другим 18 уже есть решения. По семи объектам в сносе отказано.

Депутатов заинтересовала история скандально известного ресторана «777», который собирались снести до конца 2023 года:

«В этом году его должны были снести. Информация была, что проводили конкурс, контракт заключен на приведение здания в соответствие. Эти мероприятия у нас переносятся?» – задал вопрос депутат Михаил Гринченко.

Представители администрации ответили, что на сегодняшний день никаких решений не принято, однако власти попытаются сделать все возможное, чтобы поставить точку в этой истории.

В целом, несмотря на небольшие замечания, народные избранники похвалили чиновников за высокие результаты в решении данной проблемы: «Ваше управление проводит большую емкую работу, мы по докладам видим динамику: вы выявляете новые объекты самовольного строительства и не забываете о старых», – отметил Михаил Гринченко.