Сургутяне смогут выиграть приз за отличное знание Конституции

Объявлен конкурс на знание основ Конституции Российской Федерации. Конкурс проводится с 1 октября по 25 ноября 2023 года в виде онлайн-теста. Он проверяет знание текста Конституции РФ и состоит из 10 вопросов, на прохождение теста отводится 10 минут. По завершению прохождения формируется электронный сертификат, который приходит на адрес указанной электронной почты.

Подведение итогов пройдет до 30 ноября, награждение победителей состоится в декабре. Принять участие в конкурсе может любой гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет. Список победителей будет опубликован на сайте.

Призовой фонд конкурса составляет 1 500 000 рублей, предусматривается 10 победителей.

Конституция РФ - это основополагающий государственный закон нашего государства. Обладая самой высокой юридической силой, он обеспечивает регулирование взаимоотношений между обществом и государством и определяет государственное устройство страны. Знать Конституцию важно каждому гражданину страны.

Узнать подробности и проверить свои знания можно на сайте: https://constitution.er.ru/.