Директор турфирмы, похитившая у клиентов 25 млн рублей, предстанет перед судом в Сургуте

В Сургуте перед судом предстанет руководительница турфирмы, похитившая у клиентов миллионы рублей. Расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 29-летней женщины завершено и направлено в суд, сообщает пресс-служба полиции ХМАО в своем телеграм-канале.

«Фигурантка, будучи фактическим руководителем и единственным сотрудником турфирмы, в период с января 2021 по июль 2022 года получала деньги от клиентов в качестве оплаты за путевки. Однако взятые на себя обязательства женщина не выполняла, а денежные средства граждан не возвращала, тратя их на личные нужды», - говорится в сообщении.

От действий хозяйки турфирмы пострадали 99 человек. Суммарно они потеряли 25 млн рублей.

Объем материалов уголовного дела составил 34 тома.