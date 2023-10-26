Сургутянам объяснили, зачем нужны госпаблики в соцсетях

Более 194 тысяч сургутян уже подписались на официальные страницы госучреждений города в социальных сетях. Все государственные организации Сургута зарегистрированы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В официальных сообществах представлена информация о работе учреждений, адрес и контактные данные для связи.

Безопасность для пользователя каждой такой страницы подтверждает специальная отметка «Госорганизация». Это значит, что аккаунт официальный и подтвержден через Госуслуги.

Через госпаблики жители Сургута могут получить определенные виды услуг, а также высказаться по волнующим вопросам. Для этого в сообществах есть специальные виджеты:

- «Сообщить о проблеме» – с помощью него можно задать вопрос или поблагодарить организацию за работу;

- «Высказать мнение» – здесь проводятся опросы, голосования и публичные слушания, влияющие на дальнейшее развитие города;

- «Запись в кружок» – виджет позволит выбрать для ребенка подходящий кружок или секцию, не переходя на сторонние сервисы.

Отметим, что в самих учреждениях есть специальные QR-коды, которые можно отсканировать и перейти сразу на страницы социальных сетей для оперативного обращения.

Администрация Сургута предлагает жителям города подписываться на официальные аккаунты Главы города, Администрации Сургута и госпаблики организаций в социальных сетях.

Глава города – Андрей Филатов:

ВКонтакте: https://vk.com/filatov_surgut

Телеграм: https://t.me/filatov_surgut

Администрация Сургута:

ВКонтакте: https://vk.com/publicadmsurgut86

Одноклассники: https://ok.ru/group/58006967287815

Телеграм: https://t.me/admsurgut