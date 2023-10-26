В Сургуте планируют раньше закончить ремонт проезда Мунарева

Проезд Мунарева в Сургуте отремонтируют на год раньше. Как рассказал в ходе заседания городского штаба по строительству директор управления капитального строительства Александр Гребешок, работы завершатся в 2024 году, хотя изначально конец реставрации планировался в 2025.

«Сейчас на декабрьском заседании городской думы мы будем просить депутатов согласовать нам перераспределение бюджета: поставить окончание работ на 2024 год. Ускоряем процесс, и это вполне реально. Компания уже закупила все материалы и готова сдать объект в эксплуатацию в следующем году», – прокомментировал глава УКС.

Подрядчик заявил, что план-график составлен по месяцам и проблем с тем, чтобы уложиться в срок, не прогнозируется.