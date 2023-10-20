Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

21 октября

Музыкальная программа «Очарование романса»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 16:00.

В эту субботу, 21 октября Культурный центр «Порт» приглашает сургутян и гостей города на музыкальную программу «Очарование романса».

В этот вечер в «Порту» прозвучат классические и современные романсы, а также стихотворения поэтов классиков и современников в исполнении лауреата международных конкурсов Елены Коваль (меццо-сопрано), студентов Сургутского музыкального колледжа и солистов студии Елены Коваль.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 200 рублей. 0+

Мастер-класс «Октябрь»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00/14:00.

Всех творческих сургутян приглашают на мастер-класс в художественном музее. Гостям предложат создать декоративную осеннюю композицию гуашью.

Телефоны для справок: 51-68-11, 51-68-10. Цена билета: детям до 18 лет – 300 рублей, взрослый билет – 450 рублей. 6+

Видеотрансляция сказки с оркестром «Синдбад-Мореход»

Место проведения: малый зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 13:00.

По мотивам одной из самых известных историй сказочного цикла «Книга тысячи и одной ночи».

Музыка – Н.А. Римский-Корсаков. Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижер – лауреат международного конкурса Игорь Манашеров. Художественное слово – народный артист Российской Федерации Сергей Шакуров.

Телефон для справок и бронирования мест: 52-18-12. Вход свободный. 6+

22 октября

Гик-тусовка в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 17:00.

Главный гость мероприятия – Алексей Зуйков.

Вас ждет:

- Ламповая игротека с автором и ведущим старейшего в рунете видеоблога о настольных играх «Два в Кубе».

- Дискуссия о настоящем и будущем гик направления

- И изюминка вечера – уютный квартирник от Алексея и его авторского проекта Zvukov | Алексей Зуйков в музыке.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 500 рублей. 16+

Концертная программа «Дорога к дому»

Место проведения: большой зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 17:00.

Сургутская филармония представляет премьеру концертной программы «Дорога к дому» в исполнении камерного оркестра русских народных инструментов «Былина» и солиста Максима Павлова (народный тенор, Москва).

XXI концертный сезон камерный оркестр русских народных инструментов «Былина» встречает с новым художественным руководителем – лауреатом всероссийских конкурсов Иваном Крайником.

В копилке молодого руководителя множество грамот и благодарственных писем за участие в фестивалях и подготовку эксклюзивных программ с различными коллективами и именитыми солистами. С одной из них – программой «Дорога к дому» – Иван Крайник дебютирует 22 октября на сцене Сургутской филармонии с камерным оркестром русских народных инструментов «Былина».

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 400-700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Музыкальный дежурный по чтению

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, Республики, 78/1. Время: 12:00.

«Давным-давно, а может быть совсем недавно, за морями, за лесами было одно необычное царство-государство под названием Мелодия. В этом царстве жили духовые инструменты. А королевой у них была большущая и злющая Генеральная Пауза с огромной короной на голове. Она очень любила тишину, и поэтому в королевстве было очень тихо.

Днем духовые инструменты не разговаривали друг с другом и даже не играли. Они ходили мрачные и печальные. И только поздно ночью, когда Генеральная Пауза засыпала, музыкальные инструменты группами собирались у кого-нибудь дома, закрывали все окна и двери и только тогда позволяли себе тихонечко, на ушко друг другу, играть различные мелодии».

А как закончилась сказка, вы узнаете на «Музыкальном дежурном по чтению»!

Телефон для справок: 8 (3462) 28-56-93. Вход свободный. 6+