Депутаты Сургута оценили ход благоустройства пяти городских объектов

Депутаты Сургута обсудили ход благоустройства общественных территорий. Напомним, в этом году в городе реализуются пять объектов. Это сквер, прилегающий к территории Дворца торжеств, спортплощадка в Экопарке «За Саймой», спуск к воде на городской набережной, сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина и парковая зона в 20А микрорайоне.

На данный момент сдан только один объект. Однако во время приемки народные избранники обратили внимание на то, что у спортплощадки необходимо установить дополнительное освещение.

«Сегодня люди там уже занимаются спортом. Начался период, когда световой день короткий. Предлагаем предусмотреть там хотя бы временную схему освещения до комплексного решения этого вопроса. Потому что площадка сегодня используется небезопасно», – предложил председатель Думы города Максим Слепов.

Работы по остальным объектам еще ведутся. Например, до конца года планируется сдать сквер у Дворца Торжеств. До 31 декабря сдвинуты и сроки сдачи спуска к воде на набережной. Причина – высокая вода. Техника из-за этого не может пройти. Депутат Владимир Болотов подчеркнул, что совсем скоро в Сургуте похолодает, и будет нецелесообразно проводить укладку плитки и электромонтажные работы.

«Хотелось бы пожелать при проектировании работ по благоустройству в дальнейшем более вдумчиво подходить к этому вопросу. Особенно в части сроков производства работ. В частности, по спуску к воде, это же объективно. Больше или меньше воды – не имеет значения, техника не пройдет. Хотелось бы, чтобы мы не наступали на одни и те же грабли», – резюмировал председатель комитета по городскому хозяйству Богдан Гужва.