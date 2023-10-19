Депутатский корпус Сургута продолжает следить за модернизацией автобусной системы

В Сургуте в следующем году появятся три новых автобусных маршрута. Об этом стало известно в ходе заседания комитета Думы города по городскому хозяйству.

«Ежедневно горожане совершают порядка 70-75 тысяч поездок на общественном транспорте. В связи с большим обращением от граждан, коих порядка 3 000, администрацией города проводится оптимизация новой маршрутной сети. Дополнительно комиссией разработано три новых маршрута, которые планируется внедрить в 2024 году», – рассказал директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев.

Для получения замечаний и предложений от сургутян также создадут специальный чат-бот в Телеграм. Кроме того, жители города смогут получить там ответы на самые актуальные вопросы и получить информацию о маршрутах.

«Вы указываете, что количество жалоб по сравнению с общим количеством людей, которые пользуются общественным транспортом, незначительное. При этом вы используете социальные сети. Как у вас налажено в этой части? Кто занимается этим вопросом?» – задал вопрос депутат Богдан Гужва.

В администрации подчеркнули, что существует специальный отдел для работы с обращениями сургутян. Продолжает работать и колл-центр, который информирует людей по новым маршрутам автобусов.