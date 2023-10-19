290 югорчанок прошли обследование в День открытых дверей в онкоцентре

У трех югорчанок выявили злокачественную опухоль во время Дня открытых дверей в онкоцентре СОКБ. В восьми случаях врачи зафиксировали доброкачественное образование. У 23 женщин выявлены различные предопухолевые заболевания молочных желез. Всего у онкологов-маммологов прошли обследование 290 жительниц Югры.

«Пациентки направлены в окружной центр онкологии сургутской клиники на дополнительное обследование. По результатам которого, по показаниям, будет назначено высококвалифицированное специализированное лечение. Мероприятие состоялось 14 октября в рамках Всемирного дня борьбы с раком молочной железы. Организовано с целью профилактики и ранней диагностики заболеваний молочной железы», – сообщили в депздраве ХМАО.

Специалисты напоминают, что обнаруженные на ранней стадии новообразования легче поддаются лечению, нежели запущенные формы.