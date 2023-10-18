Сургутянин примет участие в фестивале-слете Дедов Морозов в Великом Устюге

Артист сургутского театра актера и куклы «Петрушка» Анатолий Лупашко примет участие во II Всероссийском фестивале-слете Дедов Морозов и Снегурочек «Зимородок». Мероприятие пройдет с 19 по 22 октября в Великом Устюге, пишет «Сургутская трибуна».

«Фестиваль проводится в форме творческого конкурса для специалистов культурно-досуговой сферы, ивент-индустрии: артистов – исполнителей роли Деда Мороза и Снегурочки, режиссеров, организаторов праздничных мероприятий», – рассказали организаторы.

Конкурсы будут идти четыре дня. Также для участников подготовили мастер-классы по актерскому мастерству, гриму, сценической речи и игротехнике.

По итогам фестиваля члены жюри выберут лучших Деда Мороза и Снегурочку.