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​Сургутянам предлагают выбрать важный проект на 2024 год

Жители Сургута могут выбрать перспективный проект на 2024 год

​Сургутянам предлагают выбрать важный проект на 2024 год
Фото: ru.freepik.com

Жители ХМАО могут принять участие в открытом голосовании и выбрать одно главное достижение территории за 2023 год и один перспективный проект на 2024 год. Мнение югорчан учтут при подготовке отчета за 2023-й, обращения и инвестиционного послания губернатора региона на следующий год, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«Если вы живете в Сургуте, то точно знаете, какие достижения и проекты важны для нашего города», - обратились к горожанам в мэрии.

Для того, чтобы принять участие в опросе, необходимо пройти по ссылке или QR-коду на портал «Открытый регион - Югра». Проголосовать можно до 19 ноября включительно.


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Сегодня в 14:56, просмотров: 126, комментариев: 0
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