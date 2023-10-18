Жители Сургута могут выбрать перспективный проект на 2024 год

Жители ХМАО могут принять участие в открытом голосовании и выбрать одно главное достижение территории за 2023 год и один перспективный проект на 2024 год. Мнение югорчан учтут при подготовке отчета за 2023-й, обращения и инвестиционного послания губернатора региона на следующий год, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«Если вы живете в Сургуте, то точно знаете, какие достижения и проекты важны для нашего города», - обратились к горожанам в мэрии.

Для того, чтобы принять участие в опросе, необходимо пройти по ссылке или QR-коду на портал «Открытый регион - Югра». Проголосовать можно до 19 ноября включительно.