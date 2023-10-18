Более 500 жителей Сургута и района отравят на службу в осенний призыв

В Сургуте начался осенний призыв. Военный комиссар города Андрей Калядин сообщил, что электронные повестки пока не применяются.

«Мы действуем согласно законодательству. Мы вручаем повестки. Для оповещения в электронном виде оборудование у нас есть, как только мы получим указания, то приступим к такому виду призыва», – подчеркнул местный военком.

Всего более 500 жителей Сургута и района отправятся служить осенью. Накануне состоялась первая отправка. Заявления о приеме на альтернативную гражданскую службу пока еще не рассматривались, но во время прошлого призыва ни одно подобное заявление не удовлетворили.