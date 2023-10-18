В парке микрорайона 20А появилась площадка для выгула собак

В Сургуте завершен очередной этап благоустройства парка в 20А микрорайоне. Планомерное преобразование территории проходит в рамках в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда». Проекты по благоустройству этого парка ежегодно поддерживают жители города на онлайн-голосовании, благодаря чему в прошлом году там была создана спортивная площадка, а в этом – территория для выгула собак и дорожно-тропиночная сеть.

Традиционно ключевые этапы подобных работ сопровождает общественная приемка. И на этот раз в мероприятии приняли участие представители активных горожан, думы города, а также МКУ «Управление капитального строительства».

«Проходит итоговая приемка. Объект завершен в срок. Специалисты приступили к работам в июне, – рассказал начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу. – Площадь благоустроенной территории – порядка 22 тысяч кв. м. Более двух тысяч из них – это тротуарная плитка. Также смонтирована дренажная система, обустроена площадка для выгула собак, установлены ограждение площадки, малые архитектурные формы в виде урн, лавочек и снарядов для собак».

Муниципальный служащий также подчеркнул, что при осуществлении проекта особое внимание было уделено мнению и потребностям местных жителей, а также экспертов, представителей общественных организаций, включая кинологов и активистов, занимающихся благотворительной деятельностью в сфере ухода за животными.

«Владельцев собак в Сургуте много. Очень хорошо, что город обустраивает такие места, – высказала мнение соучредитель регионального общественного движения помощи животным «Дай лапу» Александра Нуриева. – Здесь можно и погулять, и позаниматься с собакой, отпустить ее без поводка, например. Есть нюанс, который касается покрытия, и нам обещали исправить его весной. Площадка востребована. Бывает даже очередь из желающих погулять с собакой».

Ход работ на всех этапах также контролируют представители команды Югры. «Этот сквер находится в середине микрорайона, через него пролегают пути следования людей, мам с колясками. Были маленькие тропинки посреди леса. Сейчас здесь комфортные дорожки, – высказался депутат думы Сургута Богдан Гужва. – Выводы будут сделаны после эксплуатации объекта в течение года. Отмечу, этот объект входит в Карту развития Югры. Всего в ней значится 20 объектов. Часть из них реализована. Это очередной объект. Он еще не закончен. Следующая очередь благоустройства намечена на будущий год».

Но это далеко не все – у городской власти еще много планов по улучшению парка в микрорайоне 20А. В следующем году планируется создание там полноценной сцены для проведения культурно-досуговых и массовых мероприятий, а также установка еще одной спортивной площадки в северной части парка. Завершение всех работ по благоустройству парковой зоны запланировано на 2025 год.

При поддержке Администрации Сургута