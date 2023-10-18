В Сургуте вынесут приговор молодой аферистке-гастролерше

В Челябинске задержали 19-летнюю мошенницу, которая разводила жителей Сургута и района. По словам одной из пострадавших, девушка приходила по объявлению о продаже мобильных телефонов или золота и предоставляла фейковую квитанцию о переводе денег. Жертвы, поверив злоумышленнице, отдавали ей товар, но плату так и не получали.

Полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая жительница Омской области. Также было установлено, что аферистка совершила четыре аналогичных преступления. Общая сумма ущерба составила свыше 100 тысяч рублей.

По составленной ориентировке стражи порядка соседнего региона задержали аферистку в Челябинске и передали оперативникам. Юная омичка пояснила правоохранителям, что специально приехала в Сургут для совершения противоправных деяний, похищенное сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

«По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошенничество», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в ОМВД России по Сургутскому району.