Легендарный сургутский хирург Николай Иванов скончался на 87 году жизни

Накануне, 17 октября 2023 года на 87 году жизни после продолжительной болезни скончался заслуженный врач России и Ханты-Мансийского округа, легендарный сургутский хирург Николай Васильевич Иванов.

Ныне в Сургуте трудятся сотни хирургов, и многие специалисты стажировались у Иванова, обучались в интернатуре под его руководством, считают его своим наставником.

Николай Васильевич Иванов родился 11 января 1937 года в городе Ельце Липецкой области. В начале 60-х, после окончания Воронежского медицинского института, клинической ординатуры по хирургии, приехал на работу в Сургут. С 1970 по 1998 годы был главным хирургом города Сургута.

Кавказские события начала 90-х. Тогда сургутский хирург Иванов отправился на войну добровольно, чтобы спасать человеческие жизни.

Перед уходом на заслуженный отдых трудился в Сургутской клинической городской больнице № 1 главным специалистом по хирургии.

Выражаем глубокое соболезнование сыну Владимиру и внуку Николаю