Водитель Hyundai сбил двух девушек в Сургуте

В Сургуте ночью 15 октября произошло ДТП с двумя пострадавшими. Водитель Hyundai не справился с управлением и сбил людей на островке безопасности. Травмы получили девушки 17 и 22 лет, сообщает телеграм-канал «К-Информ».

«Водитель Mitsubishi, двигаясь со стороны 30 лет Победы в сторону Университетской, не справился с управлением, допустил занос и задней частью машины влетел в стоящий на красный сигнал светофора Hyundai. От удара машину виновника отбросило на островок безопасности, где стояли пешеходы», – пишет «К-Информ».

Пострадавших девушек госпитализировали. У водителя наблюдались признаки опьянения, отмечает издание. Проходить медосвидетельствование он отказался.