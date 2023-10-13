В Сургуте планируют отремонтировать 26 остановок

Мэрия Сургута решила поменять стекла на остановках. Всего замену планируют выполнить на 26 павильонах, 11 из них ждет капитальный ремонт, сообщили в ходе пресс-конференции департамента городского хозяйства.

«После вандальных действий очень тяжело, а порой невозможно, очистить стекла из композитных материалов до состояния прозрачности. Принято решение о планомерной замене композитных материалов на каленое стекло, которое легче содержать», –прокомментировал директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев.

Ранее стало известно, что в Сургуте планируют увеличить количество камер на остановках, а также рейдов, проводимых сотрудниками полиции. Кроме того, к борьбе с последствиями вандализма в городе предложили подключать молодежь.