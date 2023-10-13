​ В Сургуте обустраивают спортивные площадки

В Сургуте в этом году обустроили четыре спортивные площадки. Еще столько же находятся в работе, сообщил глава города Андрей Филатов.

Так, рядом со школой №9 появились сразу две спортивные зоны. Одна площадка универсальная - на ней можно заниматься футболом, волейболом, баскетболом, а зимой и хоккеем. Другая зона с тренажерами – для воркаута. На площадках установлены камеры видеонаблюдения, а светильники работают на солнечных батареях.

«Здесь уже проходят занятия физкультурой, ребята готовятся к сдаче нормативов ГТО. В период, когда не осуществляется образовательный процесс, новые площадки находятся в свободном доступе горожан», - написал Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

Еще две спортивные площадки появились около школы №46. У 32-ой школы и хоккейного корта «Айсберг» обустройство завершается. Также подобные площадки планируется установить в районе ул. Мечникова и в парке «Кедровый лог».