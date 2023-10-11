В Сургуте прошла очередная акция по посадке деревьев и кустарников

В Сургуте прошел очередной «Единый день посадки саженцев деревьев и кустарников». Правда, он растянулся на три дня – с 5 по 7 октября, но от этого акция стала еще лучше, а деревьев еще больше. В разных частях города появились 300 саженцев, которые в будущем, как все надеются, укрепятся и будут радовать жителей, а также поддерживать экологическую обстановку.

В ходе акции на десяти локациях высаживали березу, рябину, сосну, сирень, яблоню и пузыреплодник. Около 30 саженцев рябины появились на улице Университетской – там раскинулась «Аллея предпринимателей». Новые деревья там своими руками высадили замглавы Сургута Артем Кириленко, депутаты дум разного уровня, а также более 20 предпринимателей.

Еще одна точка озеленения – на улице Игоря Киртбая. Там сургутяне высадили сирень и пузыреплодник. Эти виды были выбраны из-за охранной зоны высоковольтных ЛЭП, и они хорошо адаптируются к климатическим условиям города.

«Почему саженцы кустарника? Здесь охранная зона высоковольтных линий электропередачи. Высаживаем такие виды кустарников и деревьев, которые хорошо адаптируются к нашим условиям, – объяснила директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко. – Для посадки используем саженец с закрытой корневой системой. После в течение пяти лет проводим ежегодный уход за деревьями. Приживаемость высокая – 95 процентов. Добавлю, к деревьям и кустарникам жители Сургута относятся бережно».

Всего к акции присоединились более 200 человек. «С удовольствием принимаю участие в таких общественных мероприятиях. Сегодня вместе с Командой Югры высадили более 100 саженцев, – рассказал вновь избранный депутат думы города Андрей Саликов. – Участвуем в акции при поддержке муниципального учреждения «Лесопарковое хозяйство», специалисты которого определяют, какие растения и в какой период лучше высаживать. Уверен, весной кустарники порадуют нас ароматами и цветами».

Новые саженцы также появились на улицах Иосифа Каролинского и Геологической, а также в «Крылов-парке». Стоит отметить, что за последние три года сургутяне в рамках «Единого дня посадки деревьев» обогатили городскую экосистему на тысячу деревьев и кустарников.

При поддержке Администрации Сургута