Наталья Комарова и Андрей Филатов посетили площадку проекта по комплексному развитию территории 1 и 2 микрорайонов

Губернатор Югры Наталья Комарова и глава Сургута Андрей Филатов посетили площадку проекта Брусники по комплексному развитию территории 1 и 2 микрорайонов. Внимание властей обусловлено тем, что это первый опыт КРТ в регионе.

В рамках проекта Брусника планирует построить четыре многоквартирных дома высотой от 7 до 9 этажей с одной акцентной башней в 17 этажей. В квартале предусмотрен подземный паркинг и коммерческие помещения. По договору КРТ Брусника передаст муниципалитету 500 кв. метров жилья.

Проект планировки нового микрорайона предусматривает обновление благоустройства ул. Артёма с сохранением проезжей части, создание достаточного количества парковочных карманов, устройство мест отдыха, пешеходной и велоинфраструктуры.

В рамках развития территории планируется строительство новых инженерных сетей. Они проектируются с большим запасом мощности и рассчитаны на активное развитие одного из первых микрорайонов Сургута - НГДУ.

По договору Брусника должна расселить и снести 9 аварийных деревянных домов. В них проживали 50 семей, 45 из которых уже получили ключи от новых квартир, с остальными ведутся переговоры.

Работы по расселению и сносу планируется завершить до конца 2023 года.

Старт строительства планируется на 2024 год.