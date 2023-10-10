На установку памятника медработникам в Сургуте собирают деньги

В Сургуте объявили сбор на установку будущего памятника подвигу медицинского работника. Отметим, что сразу было заявлено, что монумент планируется строить исключительно на добровольные пожертвования граждан и организаций, сообщили в пресс-службе «Сургутской клинической травматологической больницы».

«Надеемся, что общими усилиями сквер «Старожилов», где будет расположен памятник, станет центром почтения медиков, которые каждый день спасают жизни и оберегают здоровье югорчан, а также ветеранов здравоохранения», – говорится в официальном обращении Ассоциации работников здравоохранения Югры.

Напоминаем, что торжественная закладка первого камня в основание будущего монумента прошла в июне и была приурочена ко Дню медицинского работника. Это – совместная идея Сургутской территориальной организации Профсоюза работников здравоохранения и Думы Сургута.