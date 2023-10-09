За три месяца в Сургуте появится 40 новых автобусов

Мэрия Сургута с декабря по февраль приобретет 40 новых автобусов. 30 из них − в кредит, который позже будет оплачен за счет бюджета города. Об этом глава Сургута Андрей Филатов рассказал на встрече с губернатором Натальей Комаровой.

«В пятницу мы провели работу со «Сбербанком», одобрили лизинговый кредит. С декабря по февраль месяц мы приобретаем в парк и вводим 40 новых автобусов», − поделился мэр.

Подчеркнем, что транспортная реформа стала одной из основных тем на встрече с губернатором Югры. Покупка новых автобусов − это реакция на многочисленные обращения горожан.

Напоминаем, ранее Наталья Комарова посетила значимые для Сургута объекты