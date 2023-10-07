Мэрия Сургута: совершивший намаз водитель автобуса не задержал график на 40 минут

В администрации Сургута отчитались о результатах проверки, проведенной в отношении совершившего намаз водителя автобуса. По данным мэрии, произошедшее не повлияло на график движения, тем не менее с мужчиной провели разъяснительную работу.

«Проведенная проверка подтвердила факт совершения намаза в автобусе 02.10.2023 в дневное время водителем маршрута № 18 на остановочном пункте ЖК «Голд Фиш». В указанное время автобус находился на конечной остановке в период технологического перерыва в течение 12 минут. Отклонений от маршрута движения, несоблюдения графика движения водителем автобуса допущено не было, что подтверждается средствами контроля движения», - сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

Так также добавили, что информация в социальных сетях о том, что водитель задержал свой график почти на 40 минут, не подтвердилась.

Ранее сургутяне пожаловались на водителя автобуса №18, который, по их словам, прервал поездку для совершения намаза. По словам очевидцев, они прождали на остановке «Голд Фиш» почти 40 минут.