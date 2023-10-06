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Куда сходить в Сургуте на выходных 7-8 октября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 7-8 октября? // АФИША
Фото: Сургутская филармония

7 октября

Горизонтальный концерт-медитация Sage

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

Sage — знаковый и неординарный проект, участник и хедлайнер множества российских и европейских фестивалей, создавший уникальное звучание и неповторимый стиль из элементов традиционного, экспериментального и электронного направлений в современной музыке.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: от 800 рублей, на входе: 1 200 рублей. 16+

Беседа о кофе «Так ли он вреден на самом деле?»

Место проведения: Городская библиотека №2, проспект Ленина, 67/4. Время: 11:00.

Вы поклонник кофе? Или вовсе заядлый кофеман? Тогда вам стоит посетить встречу, посвященную Международному дню кофе. В честь дня самых бодрых и активных на мероприятии: знакомство с историей и кофейными традициями разных стран, разговор о пользе бодрящего напитка и о писателях-кофеманах. Кроме того, у посетителей будет возможность попробовать разные виды кофе.

Телефон для справок: +7 (3462) 34-44-76. Число участников ограниченно. Вход свободный. 18+

Спектакль «Коварство и любовь»

Место проведения: Сургутский драматический театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

В центре сюжета – любовь юных Луизы и Фердинанда. Яркое искреннее чувство − и силы, которые противостоят ему: корысть, предрассудки, политические интересы. События драмы перенесены из XVIII века в наши дни. Кажется, сегодня проблема мезальянса неактуальна. Но общественные отношения пронизаны неравенством. Социальные, религиозные, расовые различия и сейчас разбивают союзы любви и нежности.

Телефон для справок: +7 (3462) 53-03-19. Цена билета: от 400 до 550 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

8 октября

Спектакль «Кот в сапогах»

Место проведения: малый зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 11:00 и 13:00.

Сюжет сказки известен всем с раннего детства. Знаменитую историю, появившуюся более 300 лет назад, наполненную искрометным юмором и волшебной музыкой, поведает нам главный герой – Кот в сапогах. Спектакль расскажет, как дружба и преданность умеют творить настоящие чудеса.

Телефон для справок: +7 (3462) 34 44 03, +7 (3462) 63 71 95. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 3+

Оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» с программой «Время пришло»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 17:00.

«Время пришло» – это обращение к знаковым произведениям «золотой коллекции» российского поп-рока, способным вести диалог на уровне сердца. Это порыв и вечность, любовь и терзания, близость и прощание, надрыв и покаяние.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 600-800 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

Музейное занятие «Жили-были сказки»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: 12:00.

Участникам представится уникальная возможность попасть в сказку и принять участие в театрализованном представлении. Также все взрослые и дети поиграют давно «забытыми» предметами и узнают их историю и назначение.

Телефон для справок: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 3+


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Сегодня в 14:29, просмотров: 113, комментариев: 0
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