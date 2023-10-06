Мэрии Сургута придется возместить ущерб в 1,13 млн рублей из-за сноса здания Росимущества

Мэрия Сургута по ошибке снесла здание Росимущества на улице Сосновая. Теперь ей придется возместить ущерб в размере 1,13 млн рублей, рассказали в URA.RUсо ссылкой на собственный источник.

«На Сосновой мэрия снесла здание, которое в департаменте архитектуры посчитали самостроем. Перед этим специалисты архитектуры собрали все документы, справки, и, по их данным, здание числилось бесхозяйным. Сразу после сноса к мэрии появились претензии у Росимущества», − говорится в сообщении издания.

По информации источника, специалисты департамента архитектуры направляли запрос в Росимущество. В тот момент ведомство ответило, что у них нет на балансе этого объекта.