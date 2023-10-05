Корреспондент СИА-ПРЕСС подарила рассказ любимому исполнителю: он поделился впечатлениями

Исполнитель GSPD (Давид Деймур) оценил рассказ корреспондента СИА-ПРЕСС Алены Кожевовой перед своим концертом в Тюмени.

«Мне сейчас подарили два самых необычных подарка, вызывающих невероятные эмоции, во всем моем туре. Один из них – рассказ, девочка написала по мотивам песни, которая вышла у меня на альбоме», – рассказал у себя в телеграмм-канале артист.

Давид Деймур – рейв-исполнитель, который выступает со своей женой под псевдонимом GSPD. Концерт в Тюмени собрал солд-аут, последние пять билетов были куплены накануне мероприятия.

На момент написания статьи количество слушателей в сервисе Яндекс.Музыка у исполнителя составляет более 900 тысяч.

Сейчас исполнитель ездит с выступлениями по России. В туре более 30 городов, в том числе Алматы и Астана. Во многих городах билеты раскупают полностью.

Рассказ был написан по мотивам одной из новых песен GSPD «Настоящая девушка». История повествует о молодом человеке, который разочаровался в любви и создал себе идеальную пассию в виде андроида. Обложка для печатной версии была нарисована с помощью нейросети Кандинский. По словам Алёны Кожевовой, на написание истории ушло несколько месяцев.