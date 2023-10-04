В Сургуте водитель автобуса прервал рейс почти на 40 минут для совершения намаза

Сургутяне пожаловались на водителя автобуса №18, который прервал поездку для совершения намаза. По словам очевидцев, они прождали на остановке «Голд Фиш» почти 40 минут.

«Ехала на автобусе номер 18 и на остановке Голд Фиш водитель вышел из-за руля и стал молится намаз. Ждали 39 минут. Помолился и поехали», − пожаловалась жительница города в группе во «ВКонтакте» «ЧП Сургут».

В городской администрации рассказали, что проверяют это сообщение, уточняют время, место, маршрут, перевозчика, а также обстоятельства, в которых все происходило. «В любом случае такое поведение водителя является недопустимым, если факт подтвердится, будут приняты соответствующие меры реагирования», − рассказали в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем имам мечети Сургута Рустам Хазрат призвал соблюдать традиции светского государства. «Как говорил святой пророк Мухаммед, самая лучшая молитва – намаз – это молитва, которая совершена своевременно. Но не надо забывать, что мы с вами живем в светском государстве, где есть свои каноны, традиции. Когда мы с вами устраиваемся куда-нибудь на работу, мы должны брать во внимание свои возможности. Намаз – одна из основ ислама, но и договор – одна из основ ислама. Если мы не исполняем договор, это также не приветствуется исламом», − подчеркнул имам.