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Прокуратура устанавливает виновных в загрязнении Саймы в Сургуте

Прокуратура начала проверку из-за загрязнения реки Сайма в Сургуте

Прокуратура устанавливает виновных в загрязнении Саймы в Сургуте
Фото: Артем Кочешков

Прокуратура Югры начала проверку по факту загрязнения реки Сайма в Сургуте. Соответствующее поручение дал заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев после того, как СМИ рассказали о разливе нефтепродуктов.

«Прокурор округа Евгений Ботвинкин совместно с межрайонным природоохранным прокурором и представителями контролирующих органов осуществил выезд на участок водного объекта. В ходе осмотра установлены факты загрязнения реки в результате сброса сточных вод с городского ливневого коллектора», - сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Межрайонному природоохранному прокурору дали поручение установить обстоятельства и причины загрязнения Саймы, а также в кратчайшие сроки добиться устранения допущенных нарушений. Также планируется принять меры прокурорского реагирования, направленные на исключение подобных фактов впредь.

Разлив нефтепродуктов на реке Сайма в районе улицы Университетская обнаружил экоактивист Артем Кочешков. По его словам, это уже пятое подобное происшествие.


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Сегодня в 16:22, просмотров: 131, комментариев: 0
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