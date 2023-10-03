В Сургуте перекроют движение на улице Привокзальная из-за дорожных работ

На автодороге по улице Привокзальная в Сургуте перекроют движение автотранспорта для проведения дорожных работ. Ограничения будут действовать с 07:00 среды, 4 октября, до 19:00 пятницы, 6 октября, рассказали в городской администрации.

Кроме того, на время перекрытия движение общественного транспорта будет осуществляться в объезд следующим образом:

№ 18 «ЖК Голд Фиш – пос. Юность»:

при движении от остановочного пункта «пос. Юность»: остановочный пункт «Станция Сургут», ул. Толстого, ул. Крылова, остановочный пункт «Грибоедова» и далее по маршруту;

при движении от остановочного пункта «ул. Монтажников»: остановочный пункт «ПИКС», ул. Крылова, ул. Толстого, остановочный пункт «Станция Сургут» и далее по маршруту.

№ 36 «Больничный комплекс – пос. Снежный»:

при движении от остановочного пункта «пос. Снежный»: остановочный пункт «Станция Сургут», ул. Толстого, ул. Крылова, остановочный пункт «Грибоедова» и далее по маршруту;

при движении от остановочного пункта «Больничный комплекс»: остановочный пункт «ПИКС», ул. Крылова, ул. Толстого, остановочный пункт «Станция Сургут» и далее по маршруту.

№ 112 «Университет – ДПК Сургутское»:

при движении от остановочного пункта «Университет»: остановочный пункт «42 мкр», ул. Крылова, ул. Толстого, остановочный пункт «Станция Сургут» и далее по маршруту.

№ 12 «пос. Гидростроитель – пос. Юность»: