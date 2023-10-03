Дело о самоубийстве медсестры травмбольницы Сургута должны завершить в следующую пятницу

В следующую пятницу, 13 октября, должны огласить приговор по делу о самоубийстве медсестры Сургутской клинической травматологической больницы Аяжан Ташмагамбетовой. Об этом сообщили в «Сургутской трибуне».

«29 сентября судья удалился в совещательную комнату. Предварительно, оглашение приговора назначено на 10:00 13 октября», – сообщили изданию в пресс-службе Сургутского городского суда.

Напоминаем, что в прошлом году жизнь самоубийством покончили две медсестры Сургутской травматологической больницы. В октябре счеты с жизнью свела 41-летняя Аяжан Ташмагабетова, в декабре — 49-летняя Ираида Петрова. По предварительной причине обе трагедии произошли из-за прессинга со стороны руководства.

Сейчас прокуратура требует для обвиняемой, бывшей старшей медсестры Ольги Матвийчук, три года колонии, а также запрет на работу на руководящих должностях. Несмотря на то, что женщина своей вины не признает, психолог-эксперт, участвовавшая в судебном процессе, подтвердила связь издевательств и самоубийства подчиненной.