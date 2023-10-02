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На пожаре в Сургуте скончался 63-летний мужчина

На улице Губкина в Сургуте при пожаре погиб мужчина

На пожаре в Сургуте скончался 63-летний мужчина
Фото: администрация Сургута

В воскресенье, 1 октября, в Сургуте на улице Губкина, 7 в одной из квартир на третьем этапе произошел пожар. В происшествии погиб 63-летний мужчина, сообщили в администрации города.

«В 18:10 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Губкина. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось открытое горение. Ликвидация открытого горения в 18:26. Эвакуировано 25 человек. Для ликвидации возгорания от подразделений МЧС России были задействованы 25 человек личного состава и 7 единиц техники», − рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Причина возгорания устанавливается органами дознания. По словам очевидцев, перед пожаром они слышали хлопок. Есть вероятность, что возгорание началось из-за воспламенения самогонного аппарата.


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Сегодня в 10:43, просмотров: 29, комментариев: 0
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