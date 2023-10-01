Турнир по боксу готовится в Сургуте: публикуем программу

Региональный турнир по боксу класса «Б», посвященный памяти тренеров-преподавателей Югры, пройдет в Сургуте с 11 по 14 октября. Бои будут идти в СК «Энергетик», ежедневно планируется множество соревнований.

11 октября

8:00-10:00 – взвешивание участников соревнований

10:30 – жеребьевка

15:30 – предварительные бои

18:00 – торжественное открытие соревнований



12 октября

12:00 – предварительные бои



13 октября

12:00 – полуфинальные бои



14 октября

12:00 – финальные бои, награждение победителей и призеров, закрытие турнира.