В Сургуте прошла конференция «Кардиология 2023: практика, наука и инновации»

Югра входит в топ-3 регионов с самой низкой летальностью от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом стало известно в ходе конференции Уральского федерального округа «Кардиология 2023: практика, наука и инновации», которая состоялась в Сургуте. На встречу приехали лучшие врачи из Красноярска, Новосибирска, Томска, Дальнего Востока.

В группе риска – курящие мужчины средних лет. Сегодня региональные доктора могут не только заранее выявить развитие болезни, но и вылечить с минимальным хирургическим вмешательством. С помощью прокола на запястье или в бедре медики могут восстановить кровоток в сердце. В Югре такой вид высокотехнологичной медицинской помощи более доступен, чем в других регионах.

«Мы 10-15 лет назад и не думали, что мы будем выполнять аортокоронарное шунтирование при инфаркте миокарда в неотложном порядке. Не думали, что с помощью специальных стенграфтов сможем оперировать 80-летних пациентов при тяжелых пороках. Сегодня это становится обыденным», — подчеркнул директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Более половины всех сердечных операций в Югре делают в сургутском кардиоцентре. Ежегодно здесь проходят лечение более девяти тысяч жителей региона.

«Мы занимаем лидирующие места по количеству аритмологических операций, имплантации окклюдеров. Вчера в рамках мастер класса у нас впервые в Югре был имплантирован оклюдер. У больных с нарушениями ритма отечественного производства», — рассказала главный врач БУ ХМАО-Югры «Окружной кардиологический диспансер», главный кардиолог Югры Ирина Урванцева.