Сургут вошел в топ-15 лучших городов для бизнеса по версии Forbes

Сургут занял 13 место в рейтинге лучших городов для бизнеса, подготовленном журналом Forbes. Помимо Сургута, в топ-15 также вошли Тюмень и Екатеринбург.

Рейтинг показывает, где бизнесменам наиболее комфортно вести предпринимательскую деятельность. Эксперты оценили 90 российский городов.

«Участников лонг-листа мы оценивали по шести критериям: «Кадры», «Инвестиции и инфраструктура», «Малый и средний бизнес», «Демография и жилье», «Доходы» и «Качество жизни», — отметили аналитики.

По данным издания, средняя зарплата в Сургуте составляет 107,9 тыс. рублей. А доходы бюджета - 37,3 млрд рублей.

Первое место рейтинга занял Краснодар, второе и третье - Южно-Сахалинск и Тюмень. На четвертой строчке разместился Калининград, на пятой - Екатеринбург. В рейтинг не включили Москву и Санкт-Петербург, а города Подмосковья выделили в отдельный кластер.