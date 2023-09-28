Следователи проверят семью в Сургуте, где детей оскорбляют и бьют

Следователи проверят жителей Сургута, которые, по сообщению соседей, оскорбляют и бьют своих маленьких детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение от имени жильцов дома по улице Пушкина г.Сургута, которые предполагают, что соседи, проживающие в одной из квартир, ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию малолетних детей, систематически высказывая в адрес детей оскорбления и нанося им побои», - говорится в сообщении.

По словам соседей, ранее полиция уже проверяла эту семью из-за происшествия с ребенком.

Следователи проводят проверку совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Они оценивают условия, в которых проживают и воспитываются дети, и опрашивают членов семьи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.