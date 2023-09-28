ГТС запустили интерактивную доску подачи отопления в дома Сургута

Отопительный сезон в Сургуте стартовал 27 сентября, однако еще не во всех квартирах города батареи стали горячими. ГТС опубликовали график подачи тепла и создали интерактивную доску для удобства жителей.

«Подключение будет проходить поэтапно. Суммарное время подачи тепловой энергии всем подготовленным потребителям займет не более пяти суток», – ранее сообщили в ГТС.

28.09.2023

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29.09.2023

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01.10.2023

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