Сургутские депутаты обеспокоены задержкой строительства спортобъектов по концессии

В Сургуте задерживается строительство пяти спортобъектов. Напомним, что в прошлом году администрация заключила концессионное соглашение с подрядчиками на строительство быстровозводимых комплексов, однако только на двух участках начались работы – это на месте бывшей базы СПОПАТа и рядом со школой №12. Об этом стало известно в ходе заседания думского комитета по соцполитике.

«Действительно, фактические сроки проектирования, прохождения экспертизы до выхода на положительное заключение, по факту, гораздо больше, чем было запланировано. Сроки создания объекта не меняются. Мы уже прогнозируем, что они будут сдвигаться», — заверил начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Дмитрий Колунин.

Депутаты крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Бумажная волокита и несправедливые наказания для подрядчиков могут отпугнуть инвесторов.

«Массовый характер носит эта проблема, и я не думаю, что все подрядчики такие недобросовестные, которым сегодня грозят штрафы. Ведь они тоже предприниматели, они считают свою прибыль. Если они будут понимать, что эти штрафы наравне с прибылью, то, наверное, они вообще не достроят эти объекты и будут всячески уклоняться от завершения реализации этих объектов», — сообщил народный избранник Дмитрий Нечепуренко.