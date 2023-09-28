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62 жалобы по брошенным автомобилям поступили в администрацию Сургута за год

Депутаты Сургута обсудили процесс борьбы с автохламом

62 жалобы по брошенным автомобилям поступили в администрацию Сургута за год
Фото: siapress.ru

В Сургуте продолжается борьба с автохламом. Проблема для города не нова – брошенные машины можно обнаружить во многих дворах. Оставленный транспорт мешает работе управляющих компаний, а также самим жителям. Проблема кроется в том, что УК не желают бороться с автохламом во дворах.

«Жители обращаются в администрацию, что машина мешает чистить снег. Тогда мы работаем с УК – в этом случае именно они должны следить за ситуацией. Представители УК не уделяют должного внимания вопросу», – сообщил заместитель начальника контрольного управления администрации города Максим Салий.

Согласно данным, в 2022 году отработаны заявки по 81 транспортному средству, а в этом году – 62. Самая большая сложность в борьбе с автохламом – установление личности владельца. Чаще всего в структурах содержатся устаревшие сведения. В администрации также подчеркнули, что чаще всего собственники находятся сами после того, как их транспорт эвакуируют.

Депутаты отметили, что очень часто происходит обратная ситуация: автовладелец может на время переставить машину, чтобы избежать штрафа, а затем возвращают ее на прежнее место. Подобное уже произошло в одном из дворов.

«Вы говорите, что собственник приехал и переставил. На самом деле это сделала управляющая компания. Собственник сказал, что ее заберет, но когда это случится? Никто не знает. А сейчас этот автомобиль стоит на зеленой зоне на другой стороне двора», – поделился депутат Артем Гаврилов.

Представители мэрии подчеркнули, что СПОПАТ часто забирает на свою стоянку тот автохлам, который давно стоит без владельца. Если за машиной никто не приходит в течение двух лет, транспорт утилизируют по решению суда. Если же хозяин приходит за своим имуществом, то ему придется оплатить транспортировку и весь срок нахождения автомобиля на стоянке.

В городе также существует комиссия, которая занимается данным вопросом. В нее входят и депутаты Думы Сургута:

«Комиссия собирается регулярно, вопрос решается, работа ведется», – резюмировал зампредседателя городского парламента Александр Олейников.

Сургутян попросили обращаться в УК или контрольное управление тогда, когда они обнаружат брошенный автомобиль на территории города.


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28 сентября в 11:03, просмотров: 521, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
28 сентября в 12:52
Борьба с автохламом и брошенными автомобилями в городе ведётся наверное уже лет пятнадцать. Но борьба какая-то обреченная и безрезультатная. Потому что хозяину земли в городе до неё «по барабану». То есть то, что хлам занимает площадь двора 12 м2 никого не беспокоит. То что все у нас бесплатное в городе это понятно. Парковки бесплатные, в том числе и для автохлама, стоящего годами, если не десятилетиями. Тронуть автохлам нельзя! Это же собственность! С юридической точки зрения собственность это земля. А автомобиль движимое имущество. И права на землю у него нет от слова СОВСЕМ. Право на землю он имеет в своём гараже, подземной парковке или на платной парковке. А здесь он нищеброд и голодранец безземельный! Так в чем же дело? Чего его власти «облизывают»? Мол, нельзя его трогать? Бесплатная парковка авто во дворе это всего лишь «доброта» города. Собственность хозяев авто ограничено площадью их квартир и общей площадью занимаемой домом. Все остально и придомовая территория в том числе - это муниципальная земля. Нет? Тогда покажите документ на право собственности жильцов придомовой территории, где все жильцы дома вписаны в этот документ на праве общедолевой собственности на придомовую территорию согласно межевания придомовых участков. Если нет такого документа, то все мы на придомовой территории на «птичьих правах». А хозяин этой земли один - город. А по сему как хозяин город может и должен расправляться с автохламом на раз- два, а не «жевать сопли». Впрочем, хозяина должны уважать. А в нашем городе хозяина как будто и нет. Или по крайней мере он не проявляет рачительности и хозяйственности в городе. Нет он не пьяница, который пропивает имущество и его двор и приусадебный участок не приходит в разорение и в запустение. Нет. Он просто так богат, что возится с автохламом и освобождать землю, устраивать платные парковки и так далее он не готов. Не созрел. А все остальное мышиная возня под видом борьбы с автохламом. .

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