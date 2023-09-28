В Думе Сургута появился новый депутат

Новому депутату Думы Сургута Андрею Саликову выдали удостоверение и нагрудный знак – теперь он полноправно займет место в городском парламенте. Об этом стало известно в ходе 20 заседания Думы.

«Итоги выборов по всей территории Сургута признаны состоявшимися и действительными. В границы избирательного округа №2 входит пять избирательных участков. На прошедший дополнительных выборах в списки избирателей были включены 11 тысяч избирателей. 15 сентября территориальная комиссия зарегистрировала Саликова Андрея Николаевича депутатом Думы седьмого созыва», – подчеркнула председатель территориальной избирательной комиссии Сургута Светлана Гаранина.

Напомним, что на довыборах он собрал 1021 голос избирателей. Саликов будет курировать округ Надежды Краснояровой, которая ранее сложила полномочия.

«Хочу поблагодарить всех тех, кто поддержал мою кандидатуру на этих выборах. Поблагодарить команду, которая помогла достойно провести кампанию, и комиссии за безупречную работу. Готов приступить к обязанностям на благо Сургута, жителей второго избирательного округа, Югры и России», – поделился новоиспеченный народный избранник.

Андрей Саликов ранее поделился своими планами на дальнейшую работу в эфире с корреспондентом siapress.ru