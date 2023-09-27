В Сургутском районе поликлиника начала принимать пациентов после ремонта

В Барсово открылась поликлиника после капитального ремонта. Накануне прошла общественная приемка объекта. Об этом у себя в соцсетях рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Теперь в медучреждении появились обновленные холлы, зоны отдыха, лифт, открылись кабинеты для сбора анализов, УЗИ, работы узких специалистов. Кроме того, на 450 квадратных метров увеличилась общая площадь поликлиники – третий этаж освободился после отделения перинатального центра. Его также привели в порядок, и он готов к использованию.

«Открылась после ремонта комната матери и ребенка. А также прививочные кабинеты для детей – ранее маленьким жителям Барсово приходилось ездить в другой поселок. В кабинет физиотерапии приобрели аппараты УВЧ, магнитотерапии, аппарат для гальванизации. Впервые в поселке можно будет проводить сложные исследования, не отправляя пациентов в другие населенные пункты», – подчеркнул Андрей Трубецкой.

Реконструкция здания длилась два года. В этот период врачи принимали пациентов в приспособленных помещениях центра социальной помощи семьи и детям.

Обновление поликлиники состоялось в рамках окружной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Стоимость всего комплекса работ составила порядка 140 млн рублей.