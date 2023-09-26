Излив воды в Сургуте произошел из-за технологического нарушения на водоводе

Сегодня, 26 сентября, в Сургуте в районе дома 41 по улице Ленина произошел излив воды на дорогу. Связано это с технологическим нарушением в водоводе, рассказали в пресс-службе СГМУП «Горводоканал».

«Аварийные службы СГМУП «ГВК» незамедлительно приступили к мероприятиям по локализации разлива и выявлению поврежденного участка с последующим выводом его из работы, без отключения потребителей. Восстановительные работы будут выполнены в кратчайшие сроки, а в данный момент осуществляются мероприятия по переключению водоводов», − говорится в сообщении.

Сургутян, проживающих в близлежащих районах города, предупредили о возможном ухудшении качества холодного водоснабжения. При необходимости будет осуществляться подвоз питьевой воды.