В Сургуте детей мигрантов будут обучать русскому языку в рамках двухмесячных курсов

Этой осенью в городе Сургуте будет реализована важная и крайне полезная инициатива – открытие семи центров изучения русского языка для детей, которые не владеют или слабо владеют русским языком. Этот проект направлен на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан, включая мигрантов и их детей, в российское общество.

Два из семи центров (на базе школ №24 и 25) уже начали свою работу на минувшей неделе, и еще пять откроют свои двери до конца октября. Инициативу по созданию этих образовательных центров предложили две общественные организации – АНО «Центр социальной и культурной адаптации интеграции иностранных граждан» и «Институт развития компетенций». Реализация этой идеи стала возможной благодаря поддержке администрации Сургута.

«Есть дети мигрантов, которые учатся в наших образовательных организациях и испытывают сложности с русским языком. А знание языка – один из критериев успешной социализации и культурной адаптации в обществе, – отметил начальник управления по вопросам общественной безопасности Администрации города Дмитрий Печёнкин. – Планируется обучить порядка 150 детей. Обучение длится два месяца. Первые группы уже набраны. Также мы прорабатываем вопрос обучения на базе образовательных организаций – это пять школ, в которых в основном учатся дети мигрантов. Обучают ребят педагоги, которые помимо русского владеют и другими языками. Всего будет задействовано 13 педагогов».

Инициатива по подобной социальной и культурной адаптации детей мигрантов получила одобрение и широкую поддержку от национальных объединений города. Они признали, что такие центры помогут юным сургутянам, пока еще плохо знающим русский язык, влиться и успешно интегрироваться в российское общество. Помимо непосредственно языка, воспитанникам будут объяснять базовые нормы поведения в нашей стране.

«За столь короткий срок выучить русский язык, конечно, невозможно. Но, обучая детей базовым навыкам русского языка, мы стремимся дать им первоначальный толчок, чтобы в дальнейшем им было легче понимать педагогов, разговаривать со сверстниками», – прокомментировал заместитель директора по социальной работе Евгений Засыпкин.

Чтобы преподаватели могли более тщательно работать с каждым воспитанником, формируются совсем небольшие группы – максимум по десять человек. Они также разделены по возрасту. «Многим ребятам, которые приехали недавно, тяжело в обучении, есть психологический барьер, – объяснила педагог Гульназ Юсупова. – Стараемся с ними взаимодействовать в уютной обстановке, больше общаться, обучать языку в игровой форме. Проходит каждое занятие комфортно, они чувствуют дружелюбную атмосферу и идут на контакт. Старшие ребята более закрытые. В этом случае взаимодействуем индивидуально».

«К нам приезжает много жителей сельской местности и тех территорий, где нет возможности изучить русский язык на необходимом уровне. Мы хотим, чтобы наши дети интегрировались, социализировались, находили свое место в жизни, – отметил руководитель общественной организации «Национально-культурная автономия азербайджанцев г. Сургута «Бирлик» Амил Аббасов. – Ранее при поддержке администрации нам предоставляли учебный класс в одной из школ в воскресные дни. Там мы организовывали курсы по изучению русского языка. Некоторые из детей, которые окончили курсы, завершили обучение в вузах, стали настоящими профессионалами. Это хорошая практика, и ее нужно продолжать».

При поддержке Администрации Сургута