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«ДЕЗ ВЖР» практически погасил долги перед сургутскими ресурсниками

Депутаты Сургута обсудили перспективы дальнейшей работы УК «ДЕЗ ВЖР»

«ДЕЗ ВЖР» практически погасил долги перед сургутскими ресурсниками
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

Сургутскую управляющую компанию «ДЕЗ ВЖР» не будут ликвидировать из-за крупных долгов. Представители предприятия заявили, что рассчиталась с ГТС и в течение нескольких месяцев решат вопрос с Горводоканалом. Об этом стало известно в ходе заседания думского комитета по горхозяйству.

Напомним, что в начале 2023 года счета компании были арестованы из-за долгов перед ресурсными организациями. Народные избранники были очень обеспокоены данной проблемой, ведь тогда предприятие могло повторить судьбу «ДЕЗ ЦЖР», который ликвидировали из-за долгов.

«В целях погашения задолженности были заключены соглашения с ресурсоснабжающими организациями о предоставлении рассрочек. Оплата идет согласно графику. На 18 сентября погашено 90% общей задолженности», – прокомментировал директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев.

На балансе «ДЕЗ ВЖР» числятся 348 многоквартирных домов. Это около тридцати процентов всего жилфонда города. Депутаты отметили, что из-за проблем с долгами не удалось выполнить часть обязательств перед горожанами:

«Дело двигается. Вы докладываете, что погашение идет по плану назначенных рекомендаций. Но ввиду того, что были арестованы счета, в 2023 году мы не смогли выполнить ремонт аварийных территорий. Если суды сейчас затянутся, то какие перспективы есть? Опять оставим дворы без ремонта?» – задал вопрос председатель комитета Владимир Клишин.

Власти подчеркнули, что предпосылок к новым срывам работ нет, так как управляющая компания выполняет свои обязательства по погашению долгов. Тем не менее, из повестки Думы вопрос не уйдет – его вновь поднимут, но уже в феврале 2024 года.


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26 сентября в 10:00, просмотров: 623, комментариев: 0
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АНКОДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:Kra23eJau реклама на siapress.ru 
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    }
  }
}
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