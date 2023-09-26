В Думе Сургута следят за вопросом возведения школы в 35 микрорайоне

В 35 микрорайоне Сургута появится долгожданная школа. Администрация ведет переговоры с компанией «Брусника» и готова заключить с ней соглашение на проектирование до начала 2024 года. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по соцполитике.

«Мы вели достаточно сложные переговоры с собственником участка – «Брусникой», которые предусматривали строительство школы в 35 микрорайоне. На сегодняшний день мы находимся на финальной стадии переговоров. Мы скорректировали проект межевания с той целью, чтобы обеспечить равноценный обмен земельными участками. Сегодня проект межевания прошел публичные слушания, он находится на согласовании у структурных подразделений», – рассказал главный архитектор Сургута Александр Коновалов.

В целом, данная инициатива была оценена депутатами положительно. Однако они посоветовали тщательно следить за процессом возведения объекта, чтобы не допустить проблем, которые возникли в ходе эксплуатации школы в 31 микрорайоне:

«В 2014 году ее построил инвестор, но в ходе эксплуатации были выявлены дефекты. 94 млн из бюджета города заложили на ее ремонт. Администрация города, по сути, исправляла ошибки инвестора. В данном случае будут предприняты какие-то действия для исключения подобного?» – спросила председатель комитета Эмилия Трапезникова.

В мэрии подчеркнули, что уделили большое внимание выбору подрядчика. Вопрос продолжит оставаться на контроле у народных избранников, его обсудят уже после заключения контракта с застройщиком.