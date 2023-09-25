При поддержке сургутского депутата установили освещение у школы №45

В районе сургутской школы №45 установили освещение на год раньше благодаря активности горожан и депутата. Народный избранник Алексей Кучин создал проект, который попал в программу «Инициативное бюджетирование». Это позволило найти деньги на все необходимые работы значительно раньше.

Отметим, что проблема давняя. Ранее в этом районе была всего одна опора освещения. Создав инициативную группу, сургутяне смогли собрать необходимое количество подписей, чтобы проект был включен в перечень для дальнейшего бюджетирования. В ночь с 31 августа на 1 сентября 2023 года новые фонари осветили проезд.

«У нас в городе темнеет довольно рано зимой, а светлеет поздно. Поэтому школьники уходят и возвращаются по темноте. Все это вызывает вопросы к безопасности и комфорту местных жителей. Горожане обращались регулярно, чтобы эту проблему решить. Было предложено поучаствовать в программе «Инициативное бюджетирование – мы собрали подписи, доказали, что это важный объект. За год этот путь прошли», – поделился депутат Алексей Кучин.

Напомним, что программа «Инициативное бюджетирование» реализуется в городе уже несколько лет, по ней накоплена большая практика. Стоит отметить, что инициаторами проекта могут быть группа граждан не менее трех человек, ТОСы, юридические лица или индивидуальные предприниматели.