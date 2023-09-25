В квартирах сургутян станет теплее уже на этой неделе

Батареи в домах Сургута станут теплыми уже на этой неделе. По информации пресс-службы ГТС, отопление в жилой фонд дадут с 27 сентября.

«Согласно Постановлению Администрации города № 4587 от 25.09.2023, отопительный сезон 2023-2024 годов начинается с 27 сентября. Подключение будет проходить поэтапно. Суммарное время подачи тепловой энергии всем подготовленным потребителям займет не более пяти суток», – сообщили в ГТС.

Напомним, что отопление социальных объектов обеспечивается с 6 сентября по заявкам и при технической готовности.