Авиакомпания Utair откроет прямые рейсы из Сургута в Дубай

Авиакомпания Utair начнет выполнять рейсы из Сургута в Дубай с 30 сентября. Полеты запланированы один раз в неделю по субботам, рассказали в пресс-службе организации.

«Прямые рейсы в Дубай важны для наших пассажиров из Югры, поскольку ОАЭ — одно из самых востребованных направлений для отдыха и рабочих поездок, а также крупнейший в мире транзитный пункт. Отмечу, что новое направление мы открываем как раз осенью — в высокий сезон делового туризма и путешествий в страны Ближнего Востока. Кроме того, в сентябре мы возобновили полеты в Дубай из Тюмени», − рассказал президент «Utair − пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Напоминаем, что в Дубай можно отправиться также из Грозного и Тюмени.