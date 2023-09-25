Второй этап благоустройства сквера возле Дворца торжеств близится к завершению

В Сургуте второй этап благоустройства сквера около Дворца торжества полностью завершится к началу ноября. На сегодняшний день работы выполнены на 80%, сообщили в городской администрации.

«Сегодня мы принимали работы по устройству сухого ручья, малых архитектурных форм, колоннады и бордюрного камня. На текущий момент замечаний нет. Есть пожелание – установить дополнительный пандус со стороны Бульвара Свободы, которое будет обязательно учтено», − рассказал начальник отдела капитального ремонта МКУ «Управления капитального строительства» Алексей Мишин.

Отметим, что объект благоустраивают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В прошлом году в рамках первого этапа работ на территории установили фотозону, скамейки в виде сердце, пандус, уложили плитку, а также обустроили вход со стороны Дворца торжеств.

В ближайшее время участок будет освещен и оснащен камерами видеонаблюдения. Кроме того, на объекте осталось уложить брусчатку и бордюрный камень, установить малые архитектурные формы − скульптуры колец, молодоженов и аиста.