Депутат Думы Сургута Богдан Гужва оценил ход работ в парковой зоне 20А микрорайона

В Сургуте завершается один из этапов благоустройства парковой зоны 20А микрорайона. В этом году на этой территории обустроили дорожно-тропиночную сеть и площадку для выгула собак. Депутат Думы Сургута Богдан Гужва в составе партийного десанта «Единой России» оценил ход работ в парке вчера, 21 сентября. В частности, он подчеркнул, что на общественных территория города хотелось бы видеть более современное покрытие.

«Мы с коллегами постоянно участвуем в приемках новых объектов. Разные места бывают, но на таких общегородских местах хотелось бы видеть более современное покрытие. У нас есть интересные примеры. Возьмем ту же часть дорожно-тропиночной сети парк «За Саймой», которую мы построили в прошлом году. Нужно формировать заказ на измененную среду», − отметил депутат.

Кроме того, Богдан Гужва обратил внимание на то, что площадка для выгула собак должна быть комфортной и для животных, и для посетителей парка. «В первую очередь нужно обращаться к специалистам, которые профессионально занимаются собаками. В любом случае существуют определенные нормативы, их необходимо соблюдать. Здесь мне бросилось в глаза щебеночное покрытие достаточно крупной фракции, в таком случае собакам без дополнительной защиты будет некомфортно, что и подтвердили специалисты во время приемки. И, конечно, площадка должна иметь ограждение для того, чтобы собаки не смогли убежать или напугать прохожих. На мой взгляд сейчас площадка не совсем комфортна и для собак, и для жителей города», − добавил народный избранник.

Подчеркнем, что ранее в парковой зоне была проведена общественная приемка с участием кинолога. На сегодняшний день идет исправление выявленных недочетов. Так, к щебеночному покрытию площадки добавят песчаную смесь, а саму территорию оградят для безопасности горожан. Кроме того, на территории будет посев газона, засыпка грунта и устройство откосов. Полностью завершить все работы на объекте планируют до 30 сентября.