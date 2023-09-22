Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

23 сентября

Программа «Осень-арт»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 16:00.

Осень — это когда деревья раскрашены в самые яркие цвета, ворох листьев нежится на солнце, а день постепенно становится короче ночи. Самое время вспоминать лето, запасаться впечатлениями и милыми сердцу вещами, а также учиться новому и наслаждаться ламповой атмосферой в тёплых стенах культурного центра «Порт».

На тематическом вечере жители и гости города смогут создать неповторимое осеннее настроение, принять участие в тематических мастер-классах по работе со смолой и созданию осенних поделок и открыток, послушать живую музыку в исполнении Алены Поль, Владислава Трибуса и дуэта «Молочный шаг».

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Спектакль «Аленький цветочек и все-все-все»

Место проведения: Сургутский музыкально-драматический театр, улица Грибоедова, 12. Время: 14:00.

Современных детей чаще знакомят с европейской сказкой «Красавица и чудовище», совершенно забывая: русская культура имеет свой превосходный образец истории о том, что красота человека кроется внутри, в его духовном мире, в его добрых устремлениях.

Сургутский театр напоминает об этом в ярком, жизнерадостном мюзикле. Зрителей удивит необычная подача знакомого сюжета – на сцене, помимо главных героев, появятся белые медведи, верблюды, северные аборигены и даже… воздушный шар!

Телефон для справок: +7 (3462) 53-03-17. Цена билета: 400-550 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Психологически-юмористическое шоу «НЕ ОСУЖДАЮ»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

В эту субботу, 23 сентября в Невесомости состоится второй выпуск шоу «НЕ ОСУЖДАЮ» с сексологом Полиной.

Тема выпуска: «Измены. Как не потерять интерес к партнеру». Первое, скорее, как следствие (и не во всех случаях, разумеется). Но как поддерживать интерес друг к другу – информация нужная.

Нет, практических показов и описаний техник не будет. Только полезная информация с ноткой юмора и в приятной компании. Да, выпуск будет полезным даже если пока нет отношений, а в директе только «тюбики» и «штрихи» вместо «масиков». Но если у вас есть кого взять с собой – это надо делать.

Как всегда. Будут два комика (Рамиль и Кирилл) и один сексолог (Полина). На протяжении всего шоу ты сможешь задать вопрос, который тебя интересует.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 500, на входе: 600 рублей. 18+

24 сентября

Страноведческая гостиная «Лед Байкала»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: 16:30.

Наш спикер Кристина Руденченко, этномузыколог, певица, путешественница по России, расскажет о своем путешествии на озеро Байкал.

Байкал — самое большое и глубокое пресноводное озеро в мире. Его площадь 31,7 тысяч кв. км, что по масштабу чуть больше страны Бельгии. Глубина достигает 1642 метров. В нём содержится четверть мировых запасов пресной воды. Вода в озере настолько чистая и прозрачная, что её можно пить.

Зимой лед Байкала незабываем — озеро сковывает толстый слой ледяного стекла, толщина которого на некоторых участках достигает 2-х метров.

Какие тайны хранит остров Ольхон? Почему лучше ехать на лед с проводником? Это и многое другое вы узнаете на встрече с Кристиной Руденченко.

Предварительная запись на мероприятие по телефонам: 28-56-93 (135). Вход свободный. 12+

Средневековая «Мафия»

Место проведения: бар «102dB», улица Маяковского, 12а. Время: 20:00

Уникальная колода с интересным сюжетом! Сразись в новой битве, одолей оборотней и защити мирных жителей нашего королевства!

Телефон для справок: +7 (904) 878-83-20. Цена билета: 400 рублей. 18+

Музейное занятие «Забавы кота Мурлыки»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: 14:00.

Семейный клуб «Музей и Ко» приглашает на музейное занятие «Забавы кота Мурлыки».

Кот Мурлыка поведает о том, как проводили свободное время дети в давние времена, чем занимались, какие игры они любили. А затем дети и взрослые поиграют в русские народные игры!

Предварительная запись на мероприятие по телефонам: 51-68-17, 90-77-34. Стоимость: 150 рублей. 3+